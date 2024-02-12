Берлин, 12 февраля, 2024, 21:32 — ИА Регнум. Более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыты без санкций, сообщил немецкий телеканал ARD, ссылаясь на конфиденциальный отчёт Всемирного антидопингового агентства (WADA).

ZumaPress.com / Globallookpress.com Григорий Родченков

Так, всего по подозрению в нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами было открыто 834 дела. Из них 409 были закрыты, по 145 продолжается расследование, ещё по 282 приняты решения о санкциях.

Данные LIMS содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В 2017 году копию этой базы информатор и бывший глава лаборатории Григорий Родченков передал WADA. В отношении Родченкова в России возбуждено несколько уголовных дел.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года глава WADA Витольд Банька уточнял, что агентство наказало 222 российских спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

22 сентября в пресс-службе WADA сообщили, что агентство приняло решение оставить в силе запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах Европы и мира. В заявлении указано, что деятельность РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. Большие надежды Вашингтон возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования, сказал Нарышкин.

Кроме того, ранее сообщалось, что от WADA и МОК звучат угрозы в адрес спортсменов, планирующих принять участие в Играх дружбы. Их пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте и, в том числе, отстранением от участия в Олимпиаде 2024 года в Париже.