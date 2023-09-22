Монреаль, Канада, 22 сентября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 218 российских спортсменов. Обвинительные приговоры им вынесли на основании на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом 22 сентября заявили в пресс-службе WADA.

Myfuture Тесты в лаборатории на допинг

Также сообщается о 63 спортсменах, которым предъявлены обвинения. Значительная часть дела уже активно расследуют.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2022 года Всемирное антидопинговое агентство вынесло 138 обвинительных приговоров российским спортсменам по допинговым делам на основе базы данных Laboratory Information Management System.

В мае количество наказанных WADA спортсменов из Росси возросло до 203. На тот момент дела 182 атлетов находились на рассмотрении, а ещё 73 спортсменам предъявили обвинения.

Директор отдела разведки и расследований WADA Гюнтер Юнгер назвал важным преодоление «рубежа в 200 санкционированных дел». При этом он отметил, что успех «Операции LIMS» в значительной степени обуславливался инвестициями, вложенными WADA и антидопинговым сообществом в исследования и разведку.

В базе LIMS — Laboratory Information Management System — фиксировались действия, связанные с результатами антидопинговой проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные передали WADA, эксперты организации сделали вывод что с ними проводились манипуляции ради сокрытия допинговых нарушений.

Российская сторона заявила о своей непричастности к этому, в итоге ситуация привела к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, но только частично одобрил санкции, наложенные WADA на российских спортсменов.