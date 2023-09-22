Москва, 22 сентября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставит в силе запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира и Европы, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не выполнит условие антидопингового агентства, сообщили 22 сентября в пресс-службе WADA.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Флаг Российской Федерации не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира <…> на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены», — говорится в заявлении WADA.

В нём утверждается, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Согласно заявлению, Россия в течение 21 дня с даты получения официального уведомления может подать жалобу.

Помимо этого, WADA предложило лишить Россию права проводить мировые соревнования, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации. Также представителям РУСАДА запретили присутствовать на заседаниях WADA, занимать должности в международной организации и организовывать совместные мероприятия.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проведения Олимпийских игр и чемпионатов мира, а российских спортсменов — флага и гимна на четыре года. В 2022 году отстранение РУСАДА продлили.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября WADA сообщило, что наказало 218 российских спортсменов на основе данных московской лабораторий и изъятых оттуда проб. При этом 63 спортсменам предъявили обвинения.

В Министерстве спорта России 21 сентября приняли решение не платить взнос за 2023 год в WADA, пока не будет пересмотра условий. В ведомстве отметили, что к России не должны применяться прежние критерии формирования размера ежегодного взноса после прекращения членства страны в Совете Европы. В беседе с ИА Регнум председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв счёл это решение правильным.