Донецк, 7 марта, 2024, 09:58 — ИА Регнум. В украинской армии на донецком направлении растут безвозвратные потери, российская авиация наносит ВСУ серьёзный ущерб, сообщил 7 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

David Young/Global Look Press

«По перехваченным данным, стало известно о росте безвозвратных потерь ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.) в районе населённого пункта Часов Яр», — сообщил Марочко.

Он отметил, что российские военные активизировали боевые действия и увеличили применения авиационных бомб ФАБ и КАБ. Украинцы фактически не способны укрываться от них.

«Большинство подтверждённых потерь официально подаётся как без вести пропавшие, ссылаясь на то, что идентифицировать останки на данный момент невозможно», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал National Interest опубликовал материал, в котором назвал Украину кладбищем для танков Abrams. В конце февраля стала появляться информация о том, что российские военные успешно подбивают Abrams, которые ВСУ получили от НАТО.

В Минобороны 2 марта сообщили, что на авдеевском направлении российские многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С не дают украинским самолётам возможности даже взлететь с аэродрома базирования.