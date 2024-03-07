Краснодар, 7 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолёт. Об этом он заявил 7 марта во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

РИА Новости / POOL

«Пробовал пилотировать вертолёт. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании <…> миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается», — поделился глава государства.

Как уточнил Путин, это самый сложный летательный аппарат, управлять которыми он пробовал. В этой связи глава государства добавил, что армейская авиация, выполняющая очень серьезные и нужные задачи на поле боя, достойна самой высокой оценки и уважения.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время поездки в Краснодар 7 марта сел за штурвал авиатренажёра в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. Президент изучил принципы его работы.

На встрече с выпускницами авиационного училища 7 марта Путин также заявил, что не планировал заранее полёт на ракетоносце Ту-160М. Полёт состоялся 22 февраля. Путин находился в воздухе 30 минут. Маршрут полёта засекретили. После полёта глава государства поделился своими впечателениями от полёта. Президент назвал ракетоносец надёжной техникой. Он заявил, что Ту-160М можно принимать в состав ВС России.