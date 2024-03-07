Путин сел за штурвал авиатренажёра в Краснодаре
Краснодар, 7 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во время поездки в Краснодар сел за штурвал одного из авиатренажёров в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков. Об этом 7 марта сообщил журналист Павел Зарубин в Тelegram-канале.
В ходе посещения училища глава государства накануне Международного женского дня вместе с лётчицами изучил принципы работы авиатрёнажеров.
«Прокатимся!», — заявил он, садясь в кабину авиатренажёра.
Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля Путин совершил полёт на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Продолжительность полёта составила 30 минут.
Ранее в этот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал раскрывать маршрут полёта президента, пояснив, что это военная тайна. По словам представителя Кремля, решение о полёте на Ту-160М российский лидер принял 21 февраля.
Глава государства 22 февраля рассказал, что у него остались хорошие впечатления от полёта на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце. Он также назвал Ту-160М отличной и надёжной техникой нового поколения.
Позднее в этот же день Путин заявил, что модернизированный Ту-160М можно принимать в состав Вооружённых сил России. Президент отметил, что сказал об этом командиру воздушного судна.