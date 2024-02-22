Москва, 22 февраля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Маршрут полёта президента России Владимира Путина на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М является военной тайной. Об этом 22 февраля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-служба ОАК/ТАСС

По словам представителя Кремля, маршрут полёта президента на Ту-160М не раскрывают, так как это военная тайна.

«До 40 минут где-то [продлится полёт]», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля глава государства посетил Казанский авиазавод. В ходе визита Путин осмотрел четыре модернизированных ракетоносца Ту-160М и поднялся в кабину одного из самолётов, где сел за штурвал.

Ранее 22 февраля президент прибыл на взлётную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова, чтобы совершить полёт на Ту-160М. Для этого Путин облачился в специальный костюм.

Ракетоносец Ту-160М является глубоко модернизированной версией созданного в 1970-х годах советского стратегического бомбардировщика Ту-160. Борт может развивать скорость до 2000 км/ч.