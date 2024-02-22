Казань, 22 февраля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Полёт президента России Владимира Путина на сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М завершился. Продолжительность полёта составила 30 минут.

РИА Новости/Кристина Кормилицына Ту-160М

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, решение совершить этот полёт президент принял вчера, 21 февраля.

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Ту-160М — модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160. Самолёт способен развивать скорость до 2000 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, Путин совершил полёт на Ту-160М, вылетев с аэродрома в Казани. Для полёта Путин надел специальный костюм для лётчиков.

Песков сообщил, что полёт будет продолжаться около 40 минут. Маршрут он раскрывать не стал, пояснив, что это военная тайна.

Президент 21 февраля побывал на Казанском авиазаводе, где осмотрел четыре Ту-160М, поднялся в кабину и сел за штурвал одного из ракетоносцев.