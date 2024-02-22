Казань, 22 февраля, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М можно принимать в состав Вооружённых сил России, заявил президент Владимир Путин 22 февраля после полёта на самолёте.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

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«Как я сказал командиру судна, руководству министерства обороны, сейчас ещё раз скажу: конечно, можно принимать в состав вооружённых сил», — рассказал он журналистам.

Путин добавил, что Ту-160М — отличная и надёжная техника. У президента остались хорошие впечатления от полёта. Он согласился с тем, что это техника нового поколения.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл на взлётную полосу Казанского авиационного завода имени Горбунова и совершил получасовой полёт на Ту-160М. Полёт длился около получаса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства принял решение подняться в воздух на стратегическом ракетоносце накануне. Официальный представитель Кремля не стал раскрывать маршрут полёта, сославшись на военную тайну.

Путин 21 февраля уже посидел за штурвалом Ту-160М во время посещения Казанского авиазавода. Он предложил назвать борт, в котором находился, в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Ту-160М развивает скорость до 2000 км/ч. Модель разработали в ходе глубокой модернизации Ту-160. Обновлённый вариант самолёта совершил первый полёт в январе 2022 года.

В августе 2005 года Путин летал на Ту-160. Во время полёта с борта запустили две ракеты, поразившие учебные цели.