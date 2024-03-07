Москва, 7 марта, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В России завершили тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента страны. Оно прошло в 28 регионах. Об этом 7 марта журналистам сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Закончилось голосование в Калининграде. Сейчас идёт подведение итогов, подписание протоколов», ― добавил председатель ТИК.

Он подчеркнул, что тестирование прошло без каких-либо сбоев. Также, по словам Артамонова, не поступило и жалоб по существу.

«То есть система работала стабильно», ― констатировал он.

Как сообщало ИА Регнум, на предстоящих президентских выборах дистанционное электронное голосование будет доступно в 28 регионах России. Заявки на удалённое участие в голосовании можно подать до 23:59 мск 11 марта.

Тестирование федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) стартовало утром 5 марта. В тренировке принимали участие избиратели, подавшие соответствующие заявления о намерении проголосовать на выборах президента России через платформу ДЭГ.

Только за первые два часа с начала тестирования в системе приняли свыше 220 тысяч бюллетеней, что составляет около 6% от общего числа зарегистрировавшихся на ДЭГ.

Тестовое голосование перед предстоящими президентскими выборами состоялось в Москве 2 марта. В мэрии столицы заявили, что москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем.

Ассоциация независимого общественного мониторинга 1 марта сообщила, что исказить результаты волеизъявления граждан в федеральной системе ДЭГ невозможно.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев 6 марта сообщил, что на участие в ДЭГ заявки подали более 3 750 000 человек.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании впервые примут жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента России ЦИК зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). В поддержку Путина собрали около трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем необходимо по закону.