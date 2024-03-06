Москва, 6 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. На участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России заявки подали более 3 750 000 человек. Об этом 6 марта заявил заместитель председателя Центризбиркома (ЦИК) Николай Булаев.

Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Он подчеркнул, что ещё более 2 650 000 избирателей подали заявления для голосования на других участках по месту своего нахождения.

«В общей сложности у нас подано 6 400 000 заявлений», ― уточнил представитель ЦИК.

По его словам, по состоянию на 6 марта подано около 6,4 миллиона заявлений по системе «Мобильный избиратель».

«В совокупности общее количество поступивших заявлений в рамках «Мобильного избирателя» превысило показатели 2018 года», ― отметил Булаев.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России состоится с 15 по 17 марта. В 2024 году в нём впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта. Оно пройдёт в 42 субъектах РФ. По данным ЦИК на вечер 27 февраля, в 18 субъектах досрочно проголосовали более 43,6 тыс. избирателей. По данным на 6 марта, на выборах президента России досрочно проголосовали около 740 тыс. человек в 32 регионах.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в десять раз больше подписей, чем требуется по закону.

Тестовое голосование перед предстоящими президентскими выборами состоялось в Москве 2 марта. В мэрии столицы заявили, что москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем. Во время тестирования специалисты смогли проверить скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования, а также терминалы для пользователей. 5 марта прошло тестирование федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).