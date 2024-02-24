Москва, 24 февраля, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Более трёх миллионов россиян подали через «Госуслуги» заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России, сообщила пресс-служба Минцифры.

Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Лидерами по активности стали Московская и Ростовская области, Алтайский край, Чувашия и Свердловская область.

В министерстве напомнили, что заявки на удалённое участие в голосовании принимают до 23:59 мск 11 марта. На предстоящих президентских выборах ДЭГ будет доступно в 28 регионах.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова 21 февраля сообщила, что на тот момент заявки на участие в президентских выборах в электронном формате подали 2,75 млн граждан. Кроме того, 1,25 млн человек подали заявление на использование сервиса «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту проживания.

Сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием, председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов призвал кандидатов в президенты подготовить цифровых наблюдателей, которые будут следить за ходом ДЭГ. Он подчеркнул, что предложенные формы контроля позволят убедится в том, что дистанционное голосование проходит открыто и исключает возможность «вбросов».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы российского президента впервые проведут в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более 3 млн подписей, что в 10 раз больше, чем необходимо по закону.