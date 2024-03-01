Москва, 1 марта, 2024, 21:50 — ИА Регнум. IT-специалисты провели эксперимент и доказали, что исказить результаты волеизъявления граждан в федеральной системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) невозможно, сообщила 1 марта Ассоциация Независимого общественного мониторинга.

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Эксперимент проводился в прямом эфире в рамках обучающего вебинара в Общественной палате России.

«Глава ТИК (территориальной избирательной комиссии — Прим. ред.) ДЭГ Олег Артамонов и один из разработчиков технологии Дмитрий Кузнецов уничтожили «бюллетень», после чего показали, что вмешательства становятся видны всем наблюдателям моментально», — сообщила пресс-служба Ассоциации.

В ходе мероприятия Кузнецов показал участникам вебинара, как каждый избиратель может проверить корректность учёта своего голоса, а наблюдатели — проанализировать данные о ходе голосования.

Артамонов в свою очередь пояснил, что каждый наблюдатель, зарегистрированный для работы на портале ДЭГ, получает два файла, в том числе электронную подпись, подделать которую невозможно, поскольку будет установлено, что файл выгрузки является недостоверным либо модифицированным.

«Мы с вами попробовали удалить бюллетень и исказить его — оба вмешательства в систему были немедленно обнаружены. Федеральной системе ДЭГ неизвестны способы фальсификации результатов, которые могли бы остаться незамеченными наблюдателями», — сказал участникам вебинара Артамонов.

Желание проголосовать на президентских выборах посредством системы ДЭГ выразили уже 3,3 миллиона человек, что является рекордом, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в Минцифры ранее сообщили, что заявки на удалённое участие в голосовании принимают до 23:59 мск 11 марта. На президентских выборах ДЭГ будет доступно в 28 регионах.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь сообщала, что к 21 февраля 1,25 миллиона человек подали заявление на использование сервиса «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать по месту проживания.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Выборы российского президента впервые проведут в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов: Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более 3 млн подписей, что в 10 раз больше, чем необходимо по закону.