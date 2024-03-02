Москва, 2 марта, 2024, 15:55 — ИА Регнум. В Москве состоялось тестовое голосование перед предстоящими президентскими выборами. В нём приняли участие порядка 716 тысяч человек, говорится на сайте мэрии Москвы.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

В ходе тестового голосования 2 марта с 10:00 до 14:00 москвичам предстояло ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?».

Отмечается, что 713 тысяч из 716 проголосовали электронным образом, а почти четыре тысячи — с помощью бумажных бюллетеней.

«Москвичи смогли познакомиться с особенностями процесса голосования, а организаторы выборов убедились в корректной работе всех систем», — пояснили в мэрии российской столицы.

Во время тестирования специалисты смогли проверить скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования, а также через терминалы для пользователей.

Как отметили организаторы тестированная, короткий временной интервал в четыре часа помог создать максимальную нагрузку на все системы, благодаря чему удалось проверить сотрудников и оборудование на готовность к экстренным ситуациям.

Вместе с тем уточняется, что тестирование проходило в максимально приближенных к реальным условиям.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.