Москва, 5 марта, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Тестирование федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), начавшееся утром 5 марта, продлится до 16:00 6 марта (по местному времени). Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Кирилл Каллиников /РИА Новости

В тренировке принимают участие избиратели, подавшие соответствующие заявления о намерении проголосовать на выборах президента России через платформу ДЭГ.

Спустя лишь четыре часа с момента начала тестирования в системе было принято свыше 220 тысяч бюллетеней, что составляет около 6% от общего числа зарегистрировавшихся на ДЭГ. Наиболее активно к 12:15 мск голосовали жители Воронежской области.

Как уточнил сопредседатель Корсовета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов, официальные итоги тестирования подведут сразу после окончания времени голосования на заседании ТИК ДЭГ.

Кроме того, в рамках тестирования прошёл заключительный обучающий вебинар для наблюдателей. Был продемонстрирован функционал, доступный любому желающему на портале мониторинга ДЭГ. Как отметили эксперты, в этом году за федеральным ДЭГ с помощью единого стандарта мониторинга сможет наблюдать каждый, даже при отсутствии специальных технических знаний.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта Ассоциация независимого общественного мониторинга сообщила, что исказить результаты волеизъявления граждан в федеральной системе ДЭГ невозможно. IT-специалисты в рамках обучающего вебинара в Общественной палате России провели соответствующий эксперимент в прямом эфире.

Ранее в Минцифры уточнили, что заявки на удалённое участие в голосовании принимаются до 23:59 мск 11 марта. Всего на предстоящих президентских выборах Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет доступно в 28 регионах России.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента РФ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина (самовыдвиженец). В поддержку Путина собрали около трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем необходимо по закону.