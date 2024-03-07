В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Воронеж, 7 марта, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявляется в Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) готовы к отражению нападения.
«Уважаемые воронежцы, объявляется опасность атаки БПЛА!.. Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотники. Силы ПВО готовы», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, утром 6 марта появилась информация о том, что в Воронежской области сбили один беспилотник. Позднее стало известно о ещё одном обезвреженном БПЛА в регионе.
В ночь с 6 на 7 марта силы нейтрализовали два дрона в небе над Тульской областью. По предварительным данным, никто не пострадал.