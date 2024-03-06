Воронеж, 6 марта, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В Воронежской области сбили ещё один беспилотник, сообщил 6 марта губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уважаемые воронежцы! В небе над городом дежурными средствами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА», — сообщил Гусев.

Он добавил, что сейчас уточняются последствия возможного падения обломков. Глава региона предупредил о сохранении опасности атаки дронами.

Гусев ранее сообщил, что в Воронежской области дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ самолётного типа. Люди в результате не пострадали.

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