Тула, 7 марта, 2024, 03:41 — ИА Регнум. Российские военные в ночь с 6 на 7 марта пресекли две попытки атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Тульской областью, сообщило на своём сайте министерство региональной безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Нападения отразила система противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России.

«В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, согласно предварительным данным, ранения людей и разрушения инфраструктуры удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта беспилотник ВСУ ударил по Михайловскому ГОКу в городе Железногорске Курской области. В результате случившегося начался пожар на складе горюче-смазочных материалов.

После этого по предприятию нанёс удар ещё один украинский БПЛА. Вместе с тем через некоторое время огонь на складе смогли потушить. При пожаре никто не пострадал.