Воронеж, 6 марта, 2024, 07:31 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили один украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА) над территорией Воронежской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

По словам губернатора, дрон сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и ликвидирован украинский БПЛА самолетного типа», — написал он.

Гусев уточнил, что по предварительной информации, последствий на земле удалось избежать.

Минобороны России в своём Telegram-канале подтвердило, что в Воронежской области отразили атаку дрона ВСУ. Это произошло примерно в 07:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта управление МЧС по Белгородской области проинформировало о том, что при падении БПЛА в Губкинском городском округе региона загорелся резервуар. В ведомстве добавили, результате инцидента никто не пострадал.

5 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал о том, что беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в селе Новопетровка. Из-за удара машину посекло осколками. При этом местные жители не пострадали.