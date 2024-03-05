Кишинёв, 5 марта, 2024, 21:48 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) обязательно добьётся сокращения финансирования Гагаузской автономии из федерального бюджета, заявил глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан 5 марта на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал решение Конституционного суда Молдавии, признавшего неконституционным решение властей переложить возмещение НДС для гагазуских бизнесменов с федерального на региональный бюджет.

«Приняли к сведению решение Конституционного суда. Ждём мотивированную часть решения суда и на его основе вмешаемся как можно скорее посредством нового закона», — написал Мариан.

Депутат заявил, что НДС должен взыматься одинаково во всех регионах страны. Партия не оставит ситуацию в том виде, в котором она сейчас, подчеркнул политик.

Мариан в июле 2023 года внёс в парламент законопроект о сокращении финансирования Гагаузии. Он отметил, что за последние пять лет из молдавского бюджета на возврат НДС в автономии потратили более 640 млн леев (около $35 млн). Правительство в том же месяце одобрило инициативу. 5 марта 2024 года Конституционный суд отменил закон.

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта глава Гагаузии Евгения Гуцул приехала в Москву и встретилась со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава региона отметила, что центральная власть Молдавии притесняет автономию и дискриминирует права её жителей. Матвиенко заявила, что руководство России готово помочь Гагаузии. Она также отметила прагматичный курс властей автономии.