Москва, 7 марта, 2024, 00:50 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе с иронией предложила вручать посмертно медали победителям Олимпийских игр. Так она прокомментировала вопрос журналистов о регламенте Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое может направлять допинг-пробы спортсменов на долгосрочное хранение.

Paul Hudson Олимпийские медали

Глава организации выразила своё несогласие с действующими процедурами.

«Другая загадка для меня, почему они хранят допинг-пробы на протяжении 8-10 лет. Давайте тогда медаль посмертно вручать. Спортсмен выиграл Олимпийские игры, дождались, когда он умер, и тогда вручили медаль посмертно (шутка)», — сказал Вяльбе в интервью «РИА Новости».

По мнению президента ФЛГР, хранение проб должно занимать не более двух-трёх месяцев. Она считает, что в течение этого времени специалисты WADA могут проверить всё, что требуется.

Вяльбе также заявила о необходимости пересмотреть и другие правила Всемирного антидопингового агентства. Она привела в пример ситуацию со списком запрещённых препаратов, часть из которых не влияет на спортивные результаты.

«И когда я слышу, что есть некий препарат, который защищает тебя от астмы, и WADA его проверила и сообщила, что нет никакой помощи спортивному результату, у меня возникает вопрос — а зачем он тогда в этом листе?», — сказала Вяльбе.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Всемирное антидопинговое агентство приняло решение оставить в силе запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах Европы и мира. Руководство WADA также заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

В середине октября глава WADA Витольд Банька проинформировал о том, что его организация наказала 222 российских спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

12 февраля немецкий телеканал ARD проинформировал о том, что Всемирное антидопинговое агентство закрыло без санкций более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных LIMS.