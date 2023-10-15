Мумбаи, Индия, 15 октября, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 222 российских спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб, заявил 15 октября глава WADA Витольд Банька на сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

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«На сегодня было вынесено 222 приговора, ещё по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются», — сказал он.

Также Банька прокомментировал направление Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) уведомления в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.

«Что касается РУСАДА, то его статус останется без изменений до тех пор, пока не будут выполнены все решения Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020 года. Мы продолжим следовать согласованному процессу до тех пор, пока российский закон не будет соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу», — отметил Банька.

Он добавил, что решение исполкома о новых последствиях было оспорено РУСАДА, так что сейчас WADA передаст это дело в CAS.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября в пресс-службе WADA сообщили, что агентство приняло решение оставить в силе запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах Европы и мира. В заявлении указано, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

Депутат Государственной думы и чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в связи с этим заявила, что WADA намеренно ищет аргументы для санкций в отношении России. Она напомнила, что до 2014 года WADA считало российское антидопинговое законодательство одним из лучших в мире.