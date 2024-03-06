Москва, 7 марта, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Российские футбольные клубы вернутся на международные турниры под эгидой УЕФА после окончания специальной военной операции. Такое мнение высказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в беседе с «РБ Спорт» 6 марта.

Чистяков Александр Андрей Аршавин

«Уже сказали, что российские клубы вернут в еврокубки, когда закончится СВО. Есть ли у меня предположения, в каком году это произойдёт? У меня нет никаких предположений», — заявил Аршавин.

Напомним, что УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) в марте 2022 года приняли решение отстранить российские клубы и национальные сборные различных возрастов от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены от еврокубков. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований не является дискриминационным.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года советник президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Йозеф Климент в ходе пресс-конференции Российского футбольного союза (РФС) в Москве выразил надежду на то, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки.