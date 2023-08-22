Москва, 22 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские лётчики уничтожили быстроходный военный катер ВСУ в районе острова Змеиный, сообщили 22 августа в пресс-службе Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС России

«22 августа около 11:00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 22 августа Минобороны распространило информацию об ударе по разведывательному катеру ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

Украинский катер в ночь на 22 августа уничтожил экипаж самолёта Су-30 морской авиации Черноморского флота. 21 августа Минобороны сообщило об уничтожении экипажем Су-35С ВКС самолёта ВСУ в ходе патрулирования.

18 августа корабли ВМФ России уничтожили морской безэкипажный катер ВСУ в 237 км юго-западнее Севастополя. Огонь по украинскому катеру открыли с сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков».