Москва, 20 октября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Два российских истребителя Су-27 поднялись в воздух над Чёрным морем и перехватили три самолета британских Военно-воздушных сил (ВВС), сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Су-27

Натовские воздушные суда направлялись в сторону государственной границы РФ. Российские лётчики идентифицировали цели как два многоцелевых истребителя «Тайфун» и самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.

В процессе приближения Су-27 британские самолеты поменяли свой курс, и нарушение госграницы удалось предотвратить. Российские истребители вернулись на аэродром базирования.

В Минобороны отметили, что российские лётчики соблюдали меры безопасности, а их действия соответствовали всем международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Как сообщало ИА Регнум, 15 октября экипаж истребителя Су-27 ВКС России сопроводил американский беспилотник RQ-4B Global Hawk над акваторией Чёрного моря, возле границы с РФ, и вынудил натовский дрон развернуться.

18 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с февраля 2022 года численность войск усиления Североатлантического альянса в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. Он уточнил, что эта группировка НАТО превышает 30 тысяч человек.