В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при аварии на ТЭЦ в Тыве
Минздрав сообщил о крайне тяжёлом состоянии двух раненных при ЧП на ТЭЦ в Тыве
Москва, 6 марта, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Состояние двоих из 15 госпитализированных после аварии на ТЭЦ в Шагонаре в Туве врачи оценивают как крайне тяжёлое, сообщил 6 марта журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжёлом состоянии», — сказал Кузнецов.
Пять человек находятся в тяжёлом состоянии, состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Кроме того, восемь пострадавших получили амбулаторную медпомощь.
Как сообщало ИА Регнум, на ТЭЦ в Шагонаре утром 6 марта произошла авария в отсеке топливоподачи: прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Открытое горение оперативно ликвидировали, полностью пожар удалось ликвидировать во второй половине дня.
Кузнецов сообщил, что в результате аварии травмы получили 23 человека, госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.
На ТЭЦ взрывом разрушило ленту для подачи угля и одну из стен. Ни один из четырёх котлов не пострадали, все находятся в рабочем состоянии. В Шагонаре в связи со случившимся отключили центральное отопление. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ). По данным ведомства, в помещении топливоподачи произошёл хлопок угольной смеси из-за скопления угольных газов.