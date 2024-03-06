Москва, 6 марта, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Состояние двоих из 15 госпитализированных после аварии на ТЭЦ в Шагонаре в Туве врачи оценивают как крайне тяжёлое, сообщил 6 марта журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

СК России. Кадр из видео

«По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжёлом состоянии», — сказал Кузнецов.

Пять человек находятся в тяжёлом состоянии, состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести. Кроме того, восемь пострадавших получили амбулаторную медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, на ТЭЦ в Шагонаре утром 6 марта произошла авария в отсеке топливоподачи: прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Открытое горение оперативно ликвидировали, полностью пожар удалось ликвидировать во второй половине дня.

Кузнецов сообщил, что в результате аварии травмы получили 23 человека, госпитализация потребовалась 15 пострадавшим.

На ТЭЦ взрывом разрушило ленту для подачи угля и одну из стен. Ни один из четырёх котлов не пострадали, все находятся в рабочем состоянии. В Шагонаре в связи со случившимся отключили центральное отопление. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872139" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> СК возбудил уголовные дела после аварии на ТЭЦ в тувинском Шагонаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ). По данным ведомства, в помещении топливоподачи произошёл хлопок угольной смеси из-за скопления угольных газов.