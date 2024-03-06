Шагонар, Тыва, 6 марта, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Причиной аварии на ТЭЦ в городе Шагонар в Туве стал хлопок угольной смести, сообщили 6 марта в пресс-службе Следственного комитета России.

СК России. Кадр из видео

«По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ на территории города Шагонара Улуг-Хемского района Республики Тыва в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи», — сообщило ведомство.

По версии следствия, хлопок произошёл, вероятно, из-за скопления угольных газов.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872106" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент взрыва на центральной котельной в городе Шагонаре

Как сообщало ИА Регнум, авария на ТЭЦ Шагонара произошла утром 6 марта. В результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадали 23 человека — сотрудники предприятия. Из них в больницу положили 15 человек, причём шестерых — в тяжёлом состоянии. Восьмерым пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Пожар ликвидировали. Из горящего здания котельной эвакуировали четырёх человек.

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о введении в регионе режима ЧС регионального значения. По его данным, авария произошл в отсеке теплоподачи, находящемся отдельно от котельной.