После аварии на ТЭЦ в Туве ввели режим ЧС
Глава Тувы Владислав Ховалыг объявил режим ЧС в после аварии на ТЭЦ
Кызыл, 6 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщил 6 марта глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале.
МЧС России. Кадр из видео
«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения», — сообщил Ховалыг.
Он уточнил, что авария на ТЭЦ произошла, по предварительным данным, в отсеке теплоподачи, находящемся отдельно от котельной. В результате никто не погиб. Всех пострадавших транспортируют в больницы, тяжелобольных — бортом санавиации.
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