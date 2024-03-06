Кызыл, 6 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации после аварии на Шагонарской ТЭЦ, сообщил 6 марта глава региона Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале.

МЧС России. Кадр из видео

«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения», — сообщил Ховалыг.

Он уточнил, что авария на ТЭЦ произошла, по предварительным данным, в отсеке теплоподачи, находящемся отдельно от котельной. В результате никто не погиб. Всех пострадавших транспортируют в больницы, тяжелобольных — бортом санавиации.

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