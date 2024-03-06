* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 6 марта, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте ведомства.

AP/TASS Гарри Каспаров (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Каспаров Гарри Кимович, 13.04.1963 года рождения, город Баку Азербайджанской АССР», — следует из реестра Росфинмониторинга.

В мае 2022 года министерство юстиции внесло Каспарова в список физлиц, выполняющих в России функции иностранного агента.

Позднее, в октябре 2023 года в Хамовническом суде Москвы был зарегистрирован административный протокол на Каспарова из-за непредоставления отчетности иноагентом в уполномоченный орган. В результате суд оштрафовал его на 40 тыс. рублей. В декабре 2023 суд вновь оштрафовал Каспарова на 30 тыс. рублей за несоблюдение закона об иноагентах.

В феврале 2024 года Каспарову выписали третий иноагентский штраф. Хамовнический суд Москвы оштрафовал шахматиста на 50 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете.