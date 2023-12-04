* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 4 декабря, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы оштрафовал 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) за несоблюдение закона об иноагентах. Об этом 4 декабря сообщили в суде.

Russian Archive/Global Look Press Гарри Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Отмечается, что Каспаров признан виновным в совершении административного правонарушения, он оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как передавало ИА Регнум, в октябре в Хамовническом суде Москвы был зарегистрирован административный протокол на Каспарова из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В результате он был оштрафован на 40 тысяч рублей.

В мае 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Каспарова в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.