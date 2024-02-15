* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 15 февраля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Хамовнический суд Москвы оштрафовал шахматиста Гарри Каспарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 50 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете, сообщили 15 февраля в пресс-службе суда.

ТАСС/imago/Mauersberger Гарри Каспаров

«Суд признал Каспарова Г. К. виновным в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, и ему назначен штраф в размере 50 тыс. рублей», — сообщили в суде.

Для него это третий штраф за нарушение закона о деятельности иностранных агентов.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года Министерство юстиции РФ внесло Каспарова в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.

В октябре 2023 года в Хамовническом суде Москвы был зарегистрирован административный протокол на Каспарова из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. В результате он был оштрафован на 40 тыс. рублей.

В декабре 2023 года Хамовнический суд Москвы оштрафовал Каспарова на 30 тыс. рублей за несоблюдение закона об иноагентах.