* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 25 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. В Хамовническом суде Москвы был зарегистрирован административный протокол на 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из-за непредоставления отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в суде.

ТАСС/IMAGO/Lehtikuva Шахматист Гарри Каспаров

«В суд поступил протокол на Каспарова Г. К. по ст. 19.34 ч. 2», — приводит агентство слова собеседницы.

Отмечается, что дата заседания пока не назначена. Ранее Хамовнический суд зарегистрировал протокол в отношении Каспарова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России за распространение в интернете материалов без указания статуса иноагента, заседание назначено на 8 ноября, уточняет агентство.

Как передавало ИА Регнум, шахматист Гарри Каспаров был внесён в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента, в мае 2022 года.

Россияне потребовали проверить и призвать к ответу уехавшую из России актрису Яну Троянову. Ранее актриса, известная по сериалу «Ольга», заявила украинским журналистам, что в России якобы живут одни алкаши. Она также призналась, что сама страдала от алкоголизма долгие годы и лечилась. Кроме того, она назвала россиян рабами, а сама Россия, по её мнению, находится «в подчинённом положении». Более того, беседуя с журналистами, она нелестно отзывалась о российской власти, народе, молодежи, актрисах и актёрах.

После этих слов Троянову требуют признать иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Артистке может грозить до пяти лет тюрьмы, пишет издание.