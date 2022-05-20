Москва, 20 мая, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Шахматист Гарри Каспаров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) внесены в список физических лиц, выполняющих в России функции иностранного агента.

Митя Алешковский Михаил Ходорковский

Список, размещённый на сайте Минюста РФ, сегодня, 20 мая, пополнился двумя вышеуказанными фамилиями.

В предыдущий раз этот список Минюст пополнял 6 мая.