Москва, 28 февраля, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Россия оценивает слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта Звартноц как пример недружественного поведения, заявила 28 февраля на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана», — сказала дипломат, добавив, что российскому внешнеполитическому ведомству не ясно, в какой мере спикер Нацсобрания отвечает за поднятую им тематику.

Также Захарова уточнила, что Москва не получала от армянских властей никаких обращений на этот счёт.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском международном аэропорту Звартноц. Он отметил, что в результате действий сотрудников ФСБ границы республики не раз становились более уязвимыми.

Пограничное управление ФСБ в республике вместе с армянскими коллегами несет службу по охране границ с Турцией и Ираном в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. В состав управления входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в аэропорту Звартноц.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна «заморозила» участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Еревана.

В российском МИД на это ответили, что Москва категорически не принимает подобного рода упрёки и ждёт от Еревана разъяснений. В российском внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Россия исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом ОДКБ.

Позднее в этот же день в секретариате организации уточнили, что не получали заявлений о приостановке членства Армении. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, речь шла о неучастии республики в ряде мероприятий организации в последнее время.