Москва, 6 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Решений о выводе российских пограничников из армянского аэропорта Звартонец не было, заявил 6 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Валерий Мельников

«Каких-то решений на этот счёт, насколько мы понимаем, не было», — заявил он, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые».

Представитель Кремля добавил, что по официальным каналам Армения не доводила эти решения до российской стороны. Стороны работают по всем направлениям в рамках и структур СНГ, и структур ЕАЭС, и на уровне двусторонних отношений, уточнил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны прекратить работу в ереванском международном аэропорту.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона оценивает слова о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта «Звартноц» как пример недружественного поведения. При этом дипломат уточнила, что Москва не получала от Еревана никаких обращений на этот счёт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров2 марта также заявил, что не может подтвердить, обсуждают ли в Армении вывод российских пограничников.