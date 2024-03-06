Воронеж, 6 марта, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Украинский беспилотник самолётного типа сбили российские средства противовоздушной обороны в Воронежской области, сообщили 6 марта в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

ВСУ предприняли попытку атаковать российские объекты в 08:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, о второй атаке дрона ВСУ ранее заявил губернатор Александр Гусев.

Предыдущую попытку атаковать российские объекты на территории Воронежской области ВСУ предприняли в семь часов утра. Об этом сообщили Министерство обороны и глава региона. Силы ПВО уничтожили украинский дрон.