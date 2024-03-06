Белгород, 6 марта, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Киев утром 6 марта предпринял попытку удара по российской территории с помощью беспилотника самолётного типа. Российские силы ПВО сорвали эту атаку, уничтожив дрон в Белгородской области, сообщили в Мининстерстве обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 марта в Белгороде и Белгородской области объявили ракетную опасность. Жителей попросили не выходить на улицу, в помещении находиться подальше от окон.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе средства противовоздушной обороны сбили БПЛА самолётного типа в районе села Ближнее. Люди в результате атаки не пострадали.