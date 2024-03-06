Москва, 6 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Ядерные объекты США в Северной Европе были бы законными целями в случае прямого столкновения России и НАТО, сообщила 6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и естественно, неизбежно войдут в перечень законных целей», — заявила Захарова на брифинге на полях Всемирного фестиваля молодежи.

Дипломат добавила, если в странах Северной Европы появится ядерное оружие США, их безопасность не укрепится, а пострадает.

Президент Финляндии Александер Стубб, вступивший в должность 1 марта, заявил, что республике важно иметь силы ядерного сдерживания. Он добавил, что на практике ядерное сдерживание НАТО обеспечивается ядерным оружием США.

В свою очередь, посол России в Финляндии Павел Кузнецов назвал опасным и непредсказуемым транзит ядерного оружия через Финляндию. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на благоразумие Хельсинки.

В феврале премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что республика не планирует размещать на своей территории ядерное оружие США. Он заявил тогда, что в этом нет необходимости.

В апреле 2023 года Финляндия вступила в НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу после этого заявил, что Финляндия и Швеция в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. Министр подчеркнул, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс создало дополнительный очаг напряжённости.