Лондон, 6 марта, 2024, 12:04 — ИА Регнум. После утечки беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, обсуждавших возможность атаки на Крымский мост, западные разведслужбы встревожились по поводу усилившейся, по их мнению, деятельности российских коллег. Об этом 6 марта написала газета Financial Times.

IMAGO/Christian Ohde/ТАСС

По словам автора статьи, произошедшая в начале марта публикация утечки разговора немецких военных стала только одним из «пугающих» примеров.

«Игра в кошки-мышки вернулась», — заявил газете один из офицеров.

Другой разведчик назвал уровень работы российской разведки таким же высоким или даже выше, чем во времена холодной войны.

«Российская разведка — это огромная машина, и она снова делает то, что делала всегда», — уточнил третий представитель разведслужб Запада.

Как отметил ещё один источник издания, Россия способна осуществлять очень сложные операции, которые с точки зрения разведслужб «невероятно круты».

Как сообщало ИА Регнум, 1 марта главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких военных, обсуждавших возможность нанесения удара по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus, не сделав при этом Германию стороной конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 марта пообещал, что немецкие власти объяснят и расследуют ситуацию с утечкой этого разговора.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 4 марта написала, что канцлер ФРГ не поставляет Киеву ракеты Taurus из-за боязни ответа России. Как отметил автор статьи, в Берлине не исключают возможности попытки ВСУ нанести удар этими ракетами по Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что из записи разговора офицеров бундесвера ясно, что в немецкой армии предметно обсуждают планы по нанесению ударов по российской территории. Он добавил, что Москва ожидает итогов расследования, о котором объявил Шольц.