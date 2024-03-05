Берлин, 5 марта, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет отправлять Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus из-за боязни ответа России на такой шаг. Об этом 4 марта написала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Tobias Hase / dpa / http://www.globallookpress.com

По словам автора статьи, немецкие власти не исключают, что украинская армия может попытаться ударить по Москве.

«Вот здесь наши стратеги вспоминают часто столь охотно замалчиваемый факт того, что у русских есть ракеты «Искандер» с ядерными боеголовками, размещённые в Калининграде — и что они достигнут Берлина гораздо быстрее, чем Taurus — Москвы», — говорится в публикации.

Отмечается, что вопрос о необходимости обслуживания ракет Taurus, с которыми, по словам Шольца, могут справиться только военные бундесвера, не так критичен для немецкого канцлера и в этом случае он хочет сохранить контроль над целями, по которым Киев захочет нанести удары этими ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта Шольц в очередной раз подтвердил отказ Берлина поставлять киевским властям ракеты Taurus. По его словам, такая возможность полностью исключена, потому что для этого необходимо участие немецких военных. Канцлер также отметил, что системы вооружения с большим радиусом действия нельзя передавать без возможности контроля над ними.

Ранее Шольц неоднократно делал такие же заявления. Однако главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала разговор высокопоставленных военных бундесвера о возможности атак на Крымский мост с использованием Taurus. Немецкие офицеры также обсуждали, как скрыть участие Германии в таком ударе и не сделать её стороной украинского конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что из записи разговора немецких военных понятно, что в бундесвере предметно обсуждают планы по нанесению ударов по российской территории. Он подчеркнул, что в Москве ожидают итогов расследования, о котором объявил канцлер Германии.