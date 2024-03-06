Мелитополь, 6 марта, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Пленных Вооружённых сил Украины, отказавшихся от обмена и желающих стать гражданами России, могут привлечь к восстановлению новых регионов. Об этом 6 марта сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

В беседе с «РИА Новости» он уточнил, что речь не идёт о раненых или тех, кому нужен медицинский уход. Всего, по его словам, в России в зонах специального содержания находятся выше 25 тысяч украинских пленных.

«Мы говорим только о тех, кто находится в зонах специального содержания <…> Мы ищем варианты, как их задействовать не только в боевых действиях, но и в строительстве, восстановлении объектов», — отметил Балицкий.

По его словам, сейчас механизм отрабатывают. В дальнейшем речь может идти о предоставлении российского гражданства таким лицам. Также украинских пленных могут направить в батальон имени Богдана Хмельницкого Вооружённых сил России для выполнения боевых задач, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, при отступлении ВСУ из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1000 украинских военнослужащих.

За неделю с 24 февраля по 1 марта в плен сдались 16 военнослужащих Вооружённых сил Украины. Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 февраля заявил, что за последнюю неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов ВСУ.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о распорядке дня военнослужащих ВСУ в российском плену. По его словам, он не предполагает работ. Им предписано полноценно спать, два раза в день гулять и три раза питаться.

Мураховский уточнил, что под прогулкой понимается фактически свободное время и ни к каким работам пленных не привлекают. Он подчеркнул, что распорядок дня пленных в России практически ничем не отличается от распорядка дома отдыха. Главред добавил, что пленных лечат, не бьют, не издеваются, кормят и даже дают сигареты. Также у украинцев есть возможность связаться с родственниками.