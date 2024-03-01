Москва, 1 марта, 2024, 13:33 — ИА Регнум. За неделю 16 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен, сообщил 1 марта официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«C 24 февраля по 1 марта сдались в плен 16 украинских военнослужащих», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, военнопленный, командир мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Андрей Шкарбан рассказал 28 февраля, что украинские боевики попытались ликвидировать кассетными боеприпасами своих же сдающихся в плен сослуживцев. По его словам, он не жалеет о принятом решении сдаться, поскольку российские войска сохранили жизнь всем сложившим оружие бойцам ВСУ.

Издание The New York Times со ссылкой на украинских военных ранее сообщало, что при отступлении ВСУ из Авдеевки попали в плен или пропали без вести от 850 до 1000 украинских военнослужащих. По информации источника, отступление ВСУ было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом некоторые американские чиновники заявили, что США не считают потерю Киевом контроля над Авдеевкой серьёзным стратегическим поражением.