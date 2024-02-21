Авдеевка, ДНР, 21 февраля, 2024, 05:03 — ИА Регнум. До тысячи военнослужащих Вооружённых сил Украины попали в плен или пропали без вести при отступлении украинских войск из Авдеевки, сообщило издание The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Освобождение Авдеевки

«Двое военнослужащих, осведомлённых об отступлении ВСУ, подсчитали, что от 850 до 1000 военных, по-видимому, были захвачены в плен или числятся пропавшими без вести. Некоторые западные официальные лица посчитали этот диапазон точным», — говорится в сообщении.

Как заявили источники NYT, отступление ВСУ из Авдеевки было плохо спланировано и началось слишком поздно. При этом, по словам некоторых американских чиновников, США не считают эту потерю серьёзным стратегическим поражением.

Кроме того, по мнению авторов материала, потеря контроля над Авдеевкой может усугубить и так ослабевший после провального контрнаступления и смещения главнокомандующего моральный дух украинских военных.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля глава Министерства обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Авдеевки и взятии территории города под контроль российских военных. По словам Шойгу, при отступлении из города Вооружённые силы Украины оставили множество оружия и военной техники. 19 февраля российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении Авдеевского коксохимического завода.