Москва, 10 февраля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. За прошедшую неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов украинской армии. Об этом 10 февраля заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Павел Лисицын

«В течение недели сдались в плен 36 украинских военнослужащих», — сказал он.

Военный уточнил, что в общей сложности с момента начала спецоперации российские военные уничтожили 570 самолётов, 265 вертолётов, 12 166 дронов и 464 зенитных ракетных комплекса ВСУ.

По словам Конашенкова, также ВС России ликвидировали 14 956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 419 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Конашенков рассказал, что за неделю в российский плен сдались 26 украинских военных.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 февраля заявил, что в ВСУ бойцы идут в бой под дулом автомата. По его словам, пытающихся сдаться в плен расстреливают в спину.

Пленный украинский военнослужащий Фёдор Дыбиц заявил, что командир его батальона за две недели потерял 70% личного состава, отправляя бойцов в бой с автоматами против гранатомётов. Дыбиц рассказал, что многие из его сослуживцев отмораживали себе руки и ноги, получали ранения, а других засыпало минами, из-за чего у них не было шансов выжить.