Москва, 16 февраля, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Распорядок дня военнослужащих ВСУ в российском плену не предполагает работ. Им предписано полноценно спать, два раза в день гулять и три раза питаться. Об этом рассказал «РИА Новости» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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Для пленных ВСУ установлен армейский распорядок, где по часам указано их пребывание.

Подъём в 6:00, с 7:00 до 8:00 — завтрак, потом час отводится на утренний осмотр, с 9:00 до 12:00 — прогулка, час на обед, с 13:00 до 19:00 — опять прогулка, потом осмотр, ужин и потом с 22:00 до 6:00 — «непрерывный 8-часовой сон».

По словам Мураховского, под прогулкой понимается фактически свободное время и ни к каким работам пленные не привлекаются.

«Распорядок дня пленных в России практически ничем не отличается от распорядка дома отдыха», — заявил главный редактор журнала.

Также Виктор Мураховский сказал, что украинцев не принуждают к раскрытию информации, их лечат, не бьют, не издевается, кормят и даже дают сигареты. Есть у украинцев и возможность связаться с родственниками.

Такой гуманный подход резко отличается от содержания русских в плену.

«Всем известны факты пыток и издевательств над российскими пленными на Украине. Их избивают, убивают. Условия содержания российских пленных не отличаются от условий худшей тюрьмы. Медпомощь если и есть, то оставляет желать лучшего», — добавил военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы взяли в плен шесть украинских боевиков. Видео опубликовано в Telegram-канале штурмового отряда «Чёрная мамба». Пленные оказались идейными нацистами. У них обнаружили шевроны с неонацистской символикой и татуировки со свастикой. Их передали в обменный фонд.

10 февраля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что только за последнюю неделю в плен Вооружённым силам России сдались 36 бойцов ВСУ. С начала спецоперации российские военные уничтожили у противника 570 самолётов, 265 вертолётов, 12 166 дронов и 464 зенитных ракетных комплекса, 14 956 танков и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8008 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 419 единиц специальной военной автомобильной техники украинских войск.