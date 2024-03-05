Варшава, 5 марта, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений Североатлантического альянса в Польше, сообщила 5 марта радиостанция RMF FM.

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

«Один военнослужащий погиб, а другой получил тяжелые ранения в результате несчастного случая во время учений», — говорится в материале.

Инцидент произошёл в центре подготовки Сухопутных войск в Дравске-Поморском. Второго военнослужащего вертолётом доставили в больницу. Его состояние оценивается как очень тяжёлое.

К расследованию произошедшего приступили сотрудники военной полиции.

В конце февраля на Дравском полигоне начались международные учения НАТО. В них принимают участие 3000 военнослужащих из Албании, Турции, Испании, Великобритании, а также 700 различных видов боевой техники, включая бронетранспортёры и танки Leopard. Целью учений является проверка быстрой переброски войск.

Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender — 2024, которые начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. В них задействовали порядка 90 тысяч военнослужащих.

Замглавы МИД России Александр Грушко 21 января заявил, что военные учения, проводимые НАТО, Steadfast Defender — 2024, увеличивают риски военных инцидентов. Дипломат подчеркнул, что провокационными демонстрациями силы Россию не запугать. У Москвы есть все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности страны, добавил Грушко.

В начале марта в российском МИД заявили, что Москва следит за начавшимися 4 марта учениями НАТО Nordic Response, в которых принимают участие Финляндия и Швеция. В свою очередь официальный представитель ведомства Мария Захарова заявляла, что учения, запланированные в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции, могут привести к эскалации и не останутся без ответа.