Москва, 4 марта, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Россия следит за начавшимися 4 марта учениями НАТО Nordic Response, в которых принимают участие Финляндия и Швеция. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

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«Политическая позиция наша хорошо известна: мы считаем, что эти учения носят демонстративно-провокационный характер», — заявил замглавы МИД.

Грушко отметил, что учения НАТО создают дополнительные риски на Севере Европы. В этой связи Россия принимает все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности.

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