Москва, 21 января, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Такие военные учения, как проводимые НАТО Steadfast Defender-2024, увеличивают риски военных инцидентов. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Capt. H Howey/Global Look Press

«Любые мероприятия такого масштаба существенно увеличивают риск военных инцидентов, ещё больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности», — приводит «РИА Новости» слова Грушко, который отметил, что интересы европейской безопасности в настоящее время мало волнуют тех, кто управляет в НАТО, для них главное — поддерживать на плаву этот инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире.

Дипломат подчеркнул, что такими провокационными демонстрациями силы Россию не запугать. У Москвы есть все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности, уточнил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи18 января анонсировал проведение крупнейших учений военного блока. Манёвры Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024») пройдут 22–28 января. В учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран — членов НАТО, сказал Каволи.

Ранее 18 января испанское издание ABC сообщало, что НАТО проведёт учения, имитирующие начало третьей мировой войны. По этим данным, легенда учений будет включать в себя нападение на одного из членов НАТО со стороны вымышленного государства Occasus, под которым по всем признакам подразумевается Россия.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что конфликт на территории Украины выходит за её пределы и якобы создаёт тем самым угрозы для НАТО. По словам Байдена, Россия якобы угрожает союзникам США по НАТО, что повышает риски вовлечения Вашингтона в конфликт.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. При этом лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, отмечал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Руководители НАТО уже не скрывают агрессивного характера деятельности военного блока, а в официальных документах США прямо закреплены претензии Вашингтона на глобальное превосходство, добавил Владимир Путин.