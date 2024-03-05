Москва, 5 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили ЗРК противовоздушной обороны Stormer британского производства ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом 5 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам военного, войска группировки «Восток» на южнодонецком направлении нанесли удары по скоплению личного состава и военной технике украинской армии у Водяного в ДНР и Малиновки в Запорожской области.

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 5 марта начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Александр Гордеев заявил об уничтожении группы усиления 72-й механизированной бригады ВСУ на южнодонецком направлении. Он уточнил, что российские войска не позволили противнику провести ротацию в районе Урожайного в ДНР.

Конашенков 4 марта рассказал, что украинская армия за сутки лишилась 405 бойцов на двух направлениях в зоне проведения спецоперации. Военный уточнил, что ВСУ потеряли 320 военнослужащих на южнодонецком направлении и ещё 85 военных — на херсонском.