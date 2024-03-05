ДНР, 5 марта, 2024, 06:49 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Восток» Вооружённых сил России обнаружили и уничтожили группу усиления 72-й механизированной бригады ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 5 марта, заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В ходе ведения активных действий в районе Водяного вскрыта и уничтожена группа усиления 72-й механизированной бригады на боевой машине пехоты», — приводит его слова агентство ТАСС.

Кроме того, по его словам, российские военные успешно пресекли попытку противника провести ротацию в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике.

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 4 марта, официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на южнодонецком направлении свыше 320 человек личного состава. Украинские войска понесли потери и в технике, лишившись двух боевых машин пехоты и семи транспортных средств.

Также российские военнослужащие поразили подразделения ВСУ в районах посёлков Урожайной, Водяное и Владимировка.